Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Siti Nurhaliza Membawa Pesan dari Warga Malaysia untuk Indonesia

Rabu, 10 September 2025 – 18:02 WIB
Siti Nurhaliza Membawa Pesan dari Warga Malaysia untuk Indonesia - JPNN.COM
Siti Nurhaliza di panggung Pestapora 2025, Minggu (7/9). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus asal Malaysia Dato Sri alias Siti Nurhaliza menghibur penonton dalam festival musik di Pestapora 2025 di Gambir Expo, pada Minggu (7/9).

Pada kesempatan tersebut, Siti Nurhaliza mengaku antusias bertemu dengan para penggemar Indonesia setelah sekian lama.

Di sela penampilannya, Siti Nurhaliza menyampaikan kedatangannya bukan sekadar untuk tampil bernyanyi di atas panggung.

Baca Juga:

Dia juga membawa pesan cinta dari negaranya untuk masyarakat Indonesia, yang belakangan ini tengah tidak baik karena berbagai kondisi.

"Saya sebenarnya membawa pelukan rakyat Malaysia untuk Anda semua," kata Siti Nurhaliza.

Pernyataan tersebut lantas mendapat sorak dan tepuk riuh penonton yang hadir menyaksikan penampilan Siti Nurhaliza di Pestapora.

Baca Juga:

Pemilik lagu Bukan Cinta Biasa tersebut meyakini hubungan kedekatan Indonesia dan Malaysia sangat erat.

Dia mengaku selalu merasa disambut antusias setiap kali mampir untuk menemui penggemar di Indonesia di berbagai perhelatan.

Musikus Malaysia Dato Sri alias Siti Nurhaliza membawa pesan dari warga Malaysia untuk masyarakat Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Siti Nurhaliza   Dato Sri Siti Nurhaliza  Malaysia  Pestapora 
BERITA SITI NURHALIZA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp