Siti Patimah Azzahra Buktikan Keterbatasan Bukan Penghalang Kesuksesan

jpnn.com, JAKARTA - Siti Patimah Azzahra menjadi salah satu contoh karyawan yang berhasil mengubah keterbatasan menjadi prestasi melalui dukungan Permodalan Nasional Madani (PNM).

Perempuan yang berasal dari keluarga sederhana itu mengaku sejak awal hidupnya penuh perjuangan, terutama saat menempuh pendidikan dengan kondisi finansial terbatas.

Ia bahkan sempat berada di titik terendah ketika harus menyelesaikan skripsi di tengah tekanan hidup, termasuk ancaman mutasi kerja yang berpotensi menghambat kelulusannya.

Titik balik terjadi pada April 2017, saat Siti resmi bergabung dengan PNM. Pekerjaan tersebut memudahkannya karena lokasi kerja yang dekat dengan kampus dan tempat tinggal.

Kesempatan itu dimanfaatkan Siti untuk menyelesaikan pendidikan hingga akhirnya berhasil lulus tepat waktu.

Pada tahun yang sama, ia juga meraih penghargaan sebagai Best Employee dan mendapatkan kesempatan mengikuti perjalanan apresiasi ke Jakarta bersama puluhan karyawan lainnya.

Penghargaan tersebut menjadi pengalaman berkesan bagi Siti, sekaligus simbol bahwa kerja keras mampu mengubah kondisi hidupnya.

Kariernya terus berkembang. Pada 2018, Siti memperoleh reward berupa kesempatan menunaikan ibadah umrah untuk pertama kalinya, sekaligus dipercaya mengemban jabatan Manager Regional Mekaar (MRM).