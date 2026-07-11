Sitti Husniah Talenrang Bakal Ladeni Pansus Angket DPRD Gowa

jpnn.com - Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Sitti Husniah Talenrang bakal menghadiri sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa.

Melalui forum itu, Husniah bakal memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan anggota pansus angket.

Kuasa hukum Bupati Gowa Arie Dumais menyebut kliennya juga akan meladeni panggilan penyidik terkait laporan yang telah diajukan terhadap dua saksi sidang hak angket.

"Kami pastikan Ibu Bupati akan hadir di sidang Pansus Hak Angket dan juga memberikan keterangan terkait laporannya di kepolisian," ujar Arie, Sabtu (11/7/2026).

Dia mengaku telah menyiapkan sejumlah alat bukti untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan yang disampaikan dalam sidang pansus maupun yang beredar di ruang publik, termasuk terkait video yang disebut memperlihatkan pesta minuman keras.

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Tim hukum Husniah juga telah mempelajari seluruh keterangan saksi dalam sidang Pansus Hak Angket DPRD, termasuk penayangan video tersebut.

"Masih ada banyak bukti lain yang akan kami serahkan kepada penyidik," cuap Arie.