Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Situasi Global Tak Menentu, Menkes Minta Perusahaan Farmasi Kurangi Ketergantungan Impor

Minggu, 19 April 2026 – 10:43 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri acara halalbihalal yang digelar Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) belum lama ini. Foto dokumentasi GP Farmasi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga obat bagi masyarakat.

Hal ini penting mengingat kondisi geopolitik yang tidak menentu saat ini.

"Pemerintah mendorong pelaku industri untuk berinvestasi serta berinovasi, termasuk mencari alternatif komposisi dan komponen obat guna mengurangi ketergantungan impor," kata Budi Gunadi Sadikin saat kegiatan Halalbihalal yang digelar Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) belum lama ini.

Halalbihalal nasional ini untuk menyelaraskan strategi dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional di tengah dinamika global yang menantang.

Saat ini, industri farmasi nasional menghadapi tekanan akibat eskalasi konflik geopolitik, khususnya di Timur Tengah, yang berdampak pada rantai pasok global.

Gangguan logistik internasional dan kenaikan harga energi dunia secara langsung memengaruhi biaya produksi, terutama karena industri farmasi di Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor.

"Kami sudah melakukan pendataan bahwa stok obat nasional masih sangat baik peredarannya di masyarakat sampai tiga bulan ke depan," jelas Ketua Umum GP Farmasi Indonesia F. Tirto Kusnadi.

Dia menegaskan komitmen organisasinya sebagai penghubung strategis antara regulator dan pelaku usaha untuk memastikan stabilitas industri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ketergantungan impor  Menkes Budi Gunadi Sadikin  Perusahaan farmasi  impor  situasi global  harga obat  industri  farmasi 
BERITA KETERGANTUNGAN IMPOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp