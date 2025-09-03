Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Situasi Jakarta Kondusif, Pramono Perintahkan Cabut Instruksi WFH

Rabu, 03 September 2025 – 13:55 WIB
Situasi Jakarta Kondusif, Pramono Perintahkan Cabut Instruksi WFH - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan dinas terkait untuk mencabut instruksi pemberlakuan work from home atau WFH (bekerja dari rumah) bagi para pekerja lantaran kondisi Jakarta pascademo sudah berangsur pulih dan aman.

“Karena kondisinya sudah menjadi normal, tentunya saya sudah memberikan pesan kepada kepala dinas terkait untuk instruksinya itu dicabut,” ucap Pramono Anung di Balai Kota, pada Rabu (3/9).

Pramono melihat kondisi di masyarakat sudah normal kembali, bahkan seluruh transportasi sudah berjalan dengan normal.

Baca Juga:

"Hari ini saya tetap menjalankan bagi seluruh ASN DKI Jakarta tetap naik transportasi umum, dan upacara yang dilangsungkan pagi ini," ungkapnya.

Politikus senior PDI Perjuangan itu menuturkan transportasi umum di Jakarta, baik Transjakarta, MRT, LRT, Mikrotrans, Jaklingko, dan sebagainya, sudah berjalan normal.

“Untuk perbaikan, seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan akan bisa diselesaikan sampai dengan hari Senin tanggal 8 (September),” tuturnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta menerapkan WFH bagi pekerja pada Senin (1/9) dan Selasa (2/9).

Kebijakan itu lantaran kondisi dan situasi yang kurang kondusif pascademo. (mcr4/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meniadakan work from home (bekerja dari rumah) untuk pekerja ibu kota.

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pramono Anung  WFH  Situasi Jakarta  pascademo  Demonstrasi 
BERITA PRAMONO ANUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp