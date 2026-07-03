Situs SPMB Diapresiasi Warga, Kadiskominfo Tangsel: Bukti Layanan Publik Makin Transparan

jpnn.com, TANGSEL - Situs Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dibuat Diskominfo Kota Tangsel mendapat apresiasi dari orang tua murid setempat.

Menanggapi banyaknya apresiasi terhadap situs pendaftaran yang antiribet dan stabil itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan, TB Asep Nurdin, menyatakan bahwa hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi pelayanan publik di Tangsel kini semakin matang, transparan, dan berpihak pada kenyamanan warga.

Asep pun mengajak masyarakat agar terus memanfaatkan fitur pantauan langsung yang ada di situs resmi guna melihat persaingan nilai atau jarak secara terbuka tanpa rasa waswas.

"Apresiasi dari masyarakat ini menjadi energi tambahan bagi kami. Sejak awal, sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini kami rancang sangat transparan. Ayah dan Bunda bisa memantau langsung posisi seleksi anaknya secara real-time lewat HP dari rumah. Semua jujur, terbuka, dan mengikuti aturan yang ada, jadi tidak ada ruang untuk intervensi atau 'titip-menitip' bangku sekolah," kata TB Asep Nurdin di Ciputat, Kamis (2/7).

Asep menjelaskan kelancaran sistem tahun ini terjadi karena tim teknis Diskominfo telah melakukan penguatan server dan simulasi beban berkali-kali sebelum pendaftaran dibuka.

Selama masa pendaftaran pun, tim cyber disiagakan 24 jam penuh untuk memantau arus trafik.

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Dia juga menyelipkan tips ringan agar para orang tua memastikan koneksi internet di rumah atau di HP masing-masing dalam kondisi stabil saat mengunggah berkas penting seperti Kartu Keluarga atau ijazah.

"Kami siapkan sistem ini senyaman mungkin supaya orang tua tidak perlu lagi repot-repot datang dan mengantre di sekolah hanya untuk mencari informasi atau mendaftar. Cukup dari rumah saja," jelasnya.