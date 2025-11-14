Sjafrie Sebut Indonesia Siapkan 20 Ribu Personel untuk Misi Perdamaian Gaza

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pemerintah Indonesia memiliki dua jalur untuk memperoleh restu pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Restu tersebut dinilai penting agar operasi kemanusiaan dapat berlangsung lancar dan sesuai mandat internasional.

"Ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat, Jumat (14/11).

Ia menjelaskan Indonesia telah lama bekerja sama dengan PBB dalam misi pemeliharaan perdamaian di sejumlah wilayah konflik, termasuk Afrika dan Lebanon.

Baca Juga: Panglima TNI Bersama Menhan RI Tinjau Lokasi Penertiban Tambang Nikel Ilegal Oleh Satgas PKH

Menurut Sjafrie, alternatif kedua adalah pengiriman pasukan melalui persetujuan organisasi internasional yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat. Ia menambahkan diperlukan komunikasi antar kepala negara untuk mencapai kesepakatan internasional yang solid.

"Untuk mendapatkan restu dari organisasi internasional ini diperlukan pendekatan dan komunikasi antar kepala negara," ujarnya.

Sjafrie menegaskan Indonesia juga membutuhkan dukungan negara-negara yang dinilai memiliki pengaruh besar dalam konflik Gaza.

Baca Juga: Pernyataan Menhan Sjafrie Setelah Melihat Lokasi Tambang Ilegal di Morowali

"Bagi negara-negara Arab, yaitu Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab, kalau itu menyatakan silakan, maka Indonesia dengan senang hati akan melibatkan," jelasnya.

Ia menambahkan, "Tentu saja termasuk Israel, karena Israel adalah bagian yang sangat kompeten di dalam persoalan ini."