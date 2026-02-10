Sjafrie Sjamsoeddin Punya Elektabilitas Tinggi, Pengamat Teringat Peta Politik Pilpres 2004

jpnn.com - Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas menilai kehadiran Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di jajaran sepuluh besar tokoh dengan elektabilitas tinggi menyambut Pilpres 2029 menjadi kejutan yang menarik.

Dia berkata demikian demi menyikapi temuan Indonesian Public Institute (IPI) yang diungkapkan 9 Februari 2025 soal elektabilitas tokoh menyambut Pilpres 2029.

Adapun, nama Sjafrie muncul dalam posisi sepuluh besar mengalahkan nama seperti Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kehadiran nama Sjafrie dalam daftar membuka pertanyaan menarik sekaligus mengkhawatirkan bagi stabilitas politik pemerintahan saat ini," kata dia, Rabu (11/2).

Diketahui, survei IPI teranyar menyatakan nama Sjafrie nangkring di posisi ketujuh pemilik elektabilitas tertinggi menurut dengan angka keterpilihan 7,5 persen.

Elektabilitas Sjafrie lebih tinggi dibandingkan Ketua DPR Puan Maharani (5 persen), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (4,9 persen), hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (3,8 persen).

Sjafrie juga mengalahkan nama beken lain seperti Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem (3,1 persen), eks Menparekraf Sandiaga Uno (3 persen), hingga AHY (1,9 persen).

Elektabilitas Sjafrie hanya kalah dari Presiden RI Prabowo Subianto (22,3 persen), Wapres RI Gibran Rakabuming Raka (12,2 persen), eks Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo (9 persen), eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan (8,5 persen), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (7,9 persen), dan Gubernur Jakarta Pramono Anung (7,8 persen).