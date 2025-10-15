Sjafrie Sjamsoeddin Terima Kunjungan Surya Paloh, Bahas Dukungan untuk Prabowo?

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Rabu (15/10). Pertemuan ini membahas komitmen untuk mendukung keberhasilan pemerintahan.

Sjafrie menyatakan bahwa Paloh memberikan masukan informal yang penuh dengan semangat nasionalisme dan patriotisme. "Terima kasih Pak Surya Paloh. Ini adalah kunjungan pertama partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju," ucap Sjafrie dalam konferensi pers seusai pertemuan.

Menhan mengaku berbagai masukan dari Paloh membantu dirinya sebagai penentu kebijakan. Untuk itu, dia berterima kasih atas nasihat yang diberikan sebagai vitamin untuk stamina dalam menghadapi berbagai tantangan dan tugas yang akan datang.

Di kesempatan yang sama, Surya Paloh mengaku mendapat kehormatan yang luar biasa. "Mengingat persahabatan yang cukup lama, kami bisa berdiskusi jauh lebih dalam dari hati ke hati," ucap Paloh.

Diskusi, kata dia, difokuskan pada bagaimana melihat perjalanan bangsa Indonesia dengan pergumulan yang besar serta obsesi besar yang ingin dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan fungsi partai politik bersama elemen masyarakat untuk keberhasilan pemerintahan.

Kemenhan bersama NasDem, sambung dia, memiliki tugas agar pemerintahan berjalan sesuai harapan. "Nah, ini bagi saya adalah satu masukan yang juga berarti. Semuanya datang dengan niat baik untuk satu kepentingan bagaimana agar perjalanan kehidupan kebangsaan kami lebih baik lagi ke depan," tuturnya. (Antara/jpnn)