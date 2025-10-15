Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Sjafrie Sjamsoeddin Terima Kunjungan Surya Paloh, Bahas Dukungan untuk Prabowo?

Rabu, 15 Oktober 2025 – 13:16 WIB
Sjafrie Sjamsoeddin Terima Kunjungan Surya Paloh, Bahas Dukungan untuk Prabowo? - JPNN.COM
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) bersama Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh (kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/10/2025). ANTARA/Agatha Olivia Victoria.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Rabu (15/10). Pertemuan ini membahas komitmen untuk mendukung keberhasilan pemerintahan.

Sjafrie menyatakan bahwa Paloh memberikan masukan informal yang penuh dengan semangat nasionalisme dan patriotisme. "Terima kasih Pak Surya Paloh. Ini adalah kunjungan pertama partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju," ucap Sjafrie dalam konferensi pers seusai pertemuan.

Menhan mengaku berbagai masukan dari Paloh membantu dirinya sebagai penentu kebijakan. Untuk itu, dia berterima kasih atas nasihat yang diberikan sebagai vitamin untuk stamina dalam menghadapi berbagai tantangan dan tugas yang akan datang.

Baca Juga:

Di kesempatan yang sama, Surya Paloh mengaku mendapat kehormatan yang luar biasa. "Mengingat persahabatan yang cukup lama, kami bisa berdiskusi jauh lebih dalam dari hati ke hati," ucap Paloh.

Diskusi, kata dia, difokuskan pada bagaimana melihat perjalanan bangsa Indonesia dengan pergumulan yang besar serta obsesi besar yang ingin dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan fungsi partai politik bersama elemen masyarakat untuk keberhasilan pemerintahan.

Kemenhan bersama NasDem, sambung dia, memiliki tugas agar pemerintahan berjalan sesuai harapan. "Nah, ini bagi saya adalah satu masukan yang juga berarti. Semuanya datang dengan niat baik untuk satu kepentingan bagaimana agar perjalanan kehidupan kebangsaan kami lebih baik lagi ke depan," tuturnya. (Antara/jpnn)

Baca Juga:

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan pertama dari parpol di luar koalisi, Surya Paloh dari NasDem.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menhan  Sjafrie Sjamsoeddin  Surya Paloh  Prabowo 
BERITA MENHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp