SK Innovation E&S Memimpin Inovasi dalam Ekosistem Startup di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - SK Innovation E&S telah menyelenggarakan acara "MAJU:ON Final Demo Day" pada 21 Mei 2026 di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta.

Program "MAJU:ON" merupakan program dukungan kewirausahaan pemuda di sektor energi dan lingkungan hidup yang telah digagas SK Innovation E&S di Indonesia sejak tahun lalu, bekerja sama dengan UD Impact, perusahaan solusi.

Demo Day adalah ajang presentasi hasil kerja para startup dari angkatan pertama program 'MAJU:ON".

Acara ini mencakup sambutan dari para pemangku kepentingan utama, kuliah khusus dari para pakar mengenai transisi energi dan teknologi kecerdasan buatan, presentasi model bisnis dari 10 tim startup beserta upacara penghargaan, serta sesi konsultasi investasi 1-on 1 bersama para pemodal ventura.

Acara ini dihadiri lebih dari 200 peserta, termasuk para pejabat penting dari pemerintah Indonesia seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Investasi (BKPM), Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kedutaan Besar Korea di Indonesia, perwakilan dari 8 perguruan tinggi daerah, serta ANGIN (Angel Investment Network Indonesia), jaringan angel investor terbesar di Indonesia.

"Kami sangat mengapresiasi kontribusi besar SK Innovation E&S dalam mencetak pemimpin masa depan di sektor energi Indonesia. Kami berharap makin banyak peluang yang tercipta bagi para wirausahawan muda yang menggerakkan inovasi di industri energi, dan kami akan terus memberikan dukungan," kata Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Hariyanto dalam sambutannya.

Para pemenang dipilih berdasarkan penilaian dari dewan juri ahli serta hasil simulasi investasi dari para yang hadir. Secara keseluruhan, lima tim terpilih sebagai pemenang, terdiri dari tiga tim unggulan utama dan, dua tim peraih penghargaan khusus.

Dalam simulasi investasi tersebut, para hadirin mengalokasikan dana investasi virtual kepada tim yang ingin mereka dukung berdasarkan presentasi yang telah disampaikan Gelar tim unggulan utama diraih oleh GISACT, AIGRA, dan Lifeguards.