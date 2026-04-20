Skandal Video Asusila Viral di Pamekasan Terungkap, Pelaku Masih Pelajar

jpnn.com - Polres Pamekasan, Jawa Timur mengungkap skandal video asusila viral dengan menangkap terduga pelaku persetubuhan anak di bawah umur.

Pelaku juga merupakan pemeran dalam video asusila yang selama ini tersebar luas pada sejumlah platform media di wilayah itu.

"Penangkapan dilakukan hari ini, berdasarkan laporan polisi tertanggal 4 April 2026," kata Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama di Pamekasan, Minggu (19/4/2026).

Korban dalam kasus ini berinisial PJ (wanita, 15), sedangkan pelaku berinisial FP (laki-laki,15). Keduanya sama-sama berstatus pelajar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terduga pelaku dan korban diketahui saling mengenal dan memiliki hubungan asmara.

Tindak pidana persetubuhan telah dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu September hingga pertengahan Oktober 2025.

Seluruh kejadian tersebut berlangsung di sebuah kamar kos yang berlokasi di Jalan Jokotole Indah, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

?"Modus operandi yang dilakukan adalah tersangka mengajak korban ke kamar kos tersebut. Meskipun korban sempat menolak, terduga pelaku melakukan pemaksaan agar korban mau melayaninya," ujar Evan.