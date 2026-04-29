JPNN.com - Ekonomi - Industri

Skema Subsidi Motor Listrik Digodok, Bagaimana Nasib Mobil Listrik?

Rabu, 29 April 2026 – 19:19 WIB
Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membuka peluang pemberian subsidi untuk mobil listrik, menyusul persetujuan subsidi untuk motor listrik dari Kementerian Keuangan.

Agus menjelaskan saat ini pemerintah tengah gencar mendorong pemerataan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Semuanya nanti akan berbasis electric vehicle (EV)," ujar Agus di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).

Menperin menerangkan sejak awal kebijakan kendaraan listrik dirancang dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon.

Oleh karena itu, subsidi menjadi salah satu program prioritas untuk mewujudkan inisiatif tersebut.

"Sekali lagi, dulu waktu kita mendesain program EV, pendekatannya adalah pengurangan emisi. Itu sangat penting," tambahnya.

Terlebih dari itu, Agus menyoroti kondisi konflik geopolitik di Timur Tengah yang menyebabkan penutupan Selat Hormuz.

Peristiwa ini berdampak signifikan terhadap lonjakan harga minyak dunia, yang tekini mencapai USD 100 per barel.

motor listrik  mobil listrik  kendaraan listrik  energi  BBM  subsidi 
