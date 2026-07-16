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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Skema yang Bakal Purbaya Pakai untuk Lunasi Utang Whoosh, Efektif?

Kamis, 16 Juli 2026 – 07:13 WIB
Skema yang Bakal Purbaya Pakai untuk Lunasi Utang Whoosh, Efektif? - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan skema pembayaran utang segunung dari proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung.

Purbaya mengeklaim persoalan pembiyaan utang dari mega proyek tersebut tidak mesti diambil dari APBN.

Karena itu, nantinya persoalan pembiayaan utang Kereta Cepat Whoosh ini bakal diambil alih oleh Kementerian Keuangan.

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"Tetapi nggak harus APBN kepakai, saya punya skema tertentu di mana ada tools-tools, vehicle-vehicle kita di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (15/7).

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan lain melalui berbagai instrumen yang dimiliki.

Meski demikian, Purbaya belum bisa memberikan informasi lebih rinci lantaran proses penyerahan KCIC belum rampung.

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Purbaya menyampaikan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kemenkeu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menuturkan saat ini pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh Kemenkeu ditelah ditetapkan dan tinggal menunggu penyelesaian proses administrasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan skema pembayaran utang segunung dari proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung.

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TAGS   Whoosh  utang whoosh  purbaya  KCIC 
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