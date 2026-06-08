Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Skenario Cerita Libatkan 3 Penulis Thailand, Film Warkop DKI: Viralin Dong Segera Tayang

Senin, 08 Juni 2026 – 03:08 WIB
Skenario Cerita Libatkan 3 Penulis Thailand, Film Warkop DKI: Viralin Dong Segera Tayang - JPNN.COM
Konferensi pers film Warkop DKI: Viralin Dong di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (6/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ada yang menarik dari film terbaru produksi Falcon Pictures, yakni Warkop DKI: Viralin Dong.

Pasalnya, skenario film tersebut turut ditulis oleh tiga penulis asal Thailand, yakni Banjong Pisanthanakun, aktor Thailand Chantavit Dhanasevi, dan Thamsatid Charoenrittichai.

Produser Falcon Pictures, Frederica lantas mengungkapkan alasannya perihal tersebut.

Baca Juga:

"Kami sudah 5 kali ganti penulis untuk Warkop, tetapi tidak ketemu-ketemu. Akhirnya 2 tahun lalu kami bertemu dengan Banjong dan menjajaki kerja sama 2 negara, dan Banjong menyambut baik. Tapi kan memang budayanya beda, makanya kami ada 2 penulis, Indonesia dan Thailand. Ini idenya ini dari Chantavit," ujar Frederica di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (6/6).

Dalam kesempatan yang sama, Banjong mengatakan, ini kali pertama dirinya menulis skenario untuk film Indonesia.

Dia mengaku bahwa sebelumnya, dirinya sudah nonton film-film Falcon.

Baca Juga:

Banjong dan tim penulis juga menonton film-film Warkop bersama tim penulis.

"Kesulitan kami karena Indonesia dan Thailand kan berbeda. Untuk itulah sebelum kami menulis skrip kami melakukan riset dulu," kata Banjong Pisanthanakun.

Ada yang menarik dari film terbaru produksi Falcon Pictures, yakni Warkop DKI: Viralin Dong.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Film Warkop DKI: Viralin Dong  Film Warkop Dki  Falcon Pictures  Warkop DKI 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp