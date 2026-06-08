Skenario Cerita Libatkan 3 Penulis Thailand, Film Warkop DKI: Viralin Dong Segera Tayang

jpnn.com, JAKARTA - Ada yang menarik dari film terbaru produksi Falcon Pictures, yakni Warkop DKI: Viralin Dong.

Pasalnya, skenario film tersebut turut ditulis oleh tiga penulis asal Thailand, yakni Banjong Pisanthanakun, aktor Thailand Chantavit Dhanasevi, dan Thamsatid Charoenrittichai.

Produser Falcon Pictures, Frederica lantas mengungkapkan alasannya perihal tersebut.

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"Kami sudah 5 kali ganti penulis untuk Warkop, tetapi tidak ketemu-ketemu. Akhirnya 2 tahun lalu kami bertemu dengan Banjong dan menjajaki kerja sama 2 negara, dan Banjong menyambut baik. Tapi kan memang budayanya beda, makanya kami ada 2 penulis, Indonesia dan Thailand. Ini idenya ini dari Chantavit," ujar Frederica di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (6/6).

Dalam kesempatan yang sama, Banjong mengatakan, ini kali pertama dirinya menulis skenario untuk film Indonesia.

Dia mengaku bahwa sebelumnya, dirinya sudah nonton film-film Falcon.

Banjong dan tim penulis juga menonton film-film Warkop bersama tim penulis.

"Kesulitan kami karena Indonesia dan Thailand kan berbeda. Untuk itulah sebelum kami menulis skrip kami melakukan riset dulu," kata Banjong Pisanthanakun.