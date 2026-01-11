Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

Skenario Maduro Dalam Nasionalisasi Perusahaan Minyak Venezuela

Oleh: Salamuddin Daeng - Aktivis 98 Resolusion Network

Minggu, 11 Januari 2026 – 10:12 WIB
Skenario Maduro Dalam Nasionalisasi Perusahaan Minyak Venezuela - JPNN.COM
Aktivis 98 Resolusion Network Salamuddin Daeng. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Semua yang terlihat bukan peristiwa yang sebenarnya terjadi.

China tampaknya kurang waspada dalam melakukan investasi migas di Venezuela.

Aspek geografi dan geopolitik tampaknya tidak diperhitungkan secara matang.

Baca Juga:

Boleh dikatakan bahwa investasi China di Venezuela itu masuk perangkap.

Venezuela adalah negara dengan sejarah konflik politik yang panjang dan sangat dinamis.

Semua dilatar belakangi oleh kekayaan minyak negara tersebut yang sangat besar.

Baca Juga:

Mereka memproduksi minyak 3 juta barel per hari, mencapai 5-6 kali produksi minyak Indonesia.

Dinamika politik Venezuela selalu berkaitan dengan Amerika Serikat (AS).

Venezuela memproduksi minyak 3 juta barel per hari, mencapai 5-6 kali produksi minyak Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   minyak  Venezuela  Nicolas Maduro  perusahaan minyak 
BERITA MINYAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp