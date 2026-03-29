Skenario Polisi Antisipasi Puncak Arus Balik Lewat Pelabuhan Merak

jpnn.com - Kepolisian Daerah (Polda) Banten menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas lawan arah (contraflow) mengantisipasi prediksi puncak arus balik Lebaran 2026 di kawasan Pelabuhan Merak pada 28-29 Maret 2026.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea menyebut upaya strategis kepolisian ini dipersiapkan untuk menjamin kelancaran dan keamanan pergerakan masyarakat yang akan kembali dari kampung halaman menuju berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa telah memetakan waktu rawan kepadatan pemudik di kawasan pelabuhan.

"Prediksi arus balik menuju Pulau Jawa dari Pelabuhan Merak diperkirakan terjadi pada 28 dan 29 Maret 2026," kata Maruli, Kamis (26/3/2026).

Guna mengantisipasi lonjakan pergerakan kendaraan tersebut, Polda Banten telah menyiagakan personel kepolisian secara penuh di titik-titik krusial yang rawan penumpukan.

Personel tersebut ditugaskan secara khusus untuk mengatur arus lalu lintas dan segera mengurai antrean panjang apabila mulai terjadi peningkatan volume kendaraan di sekitar kawasan Gerbang Tol Merak.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan pengelola jalan tol untuk menerapkan contraflow apabila diperlukan, serta menyiapkan mobile rider guna mengurai penumpukan kendaraan yang memasuki maupun keluar dari gerbang tol," jelasnya.

Pada akhir keterangannya, Maruli mengimbau para pemudik agar senantiasa mematuhi arahan dari petugas di lapangan agar perjalanan menuju tempat tujuan dapat berlangsung lancar, aman, dan selamat.(ant/jpnn)