JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Skenario Rumit Timnas U-17 Indonesia untuk Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia

Selasa, 11 November 2025 – 07:40 WIB
Skuad Timnas U-17 Indonesia. Foto: PSSI

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia menutup perjalanan di fase grup Piala Dunia U-17 2025 dengan kemenangan bersejarah atas Honduras.

Garuda Muda menang dengan skor tipis 2-1 di Aspire Zone, Al Rayyan, Senin (10/11/2025).

Kemenangan ini bukan sekadar tiga poin. Ini adalah tonggak sejarah, menjadi kemenangan pertama Indonesia di panggung Piala Dunia U-17.

Indonesia menutup fase grup sebagai peringkat ketiga Grup H dengan torehan tiga poin. Garuda Muda kini harus bersaing lewat jalur peringkat ketiga terbaik untuk mengamankan tempat di babak 32 besar.

Meski peluangnya terbilang kecil, peluang itu ternyata masih ada.

Fadly Alberto dan kolega kini menempati posisi kesembilan dalam klasemen tim peringkat ketiga terbaik, di luar delapan besar yang berhak lolos ke babak gugur.

Harapan Indonesia kini bergantung pada hasil pertandingan grup lain yang belum menuntaskan laga terakhirnya.

Paraguay dan Arab Saudi, dua tim yang sama-sama mengoleksi tiga poin, menjadi kunci. Jika keduanya kalah dengan margin besar, peluang Indonesia bisa terbuka kembali.

