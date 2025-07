SKF Akademi Persib Cimahi Raih Juara di Gothia Cup 2025 di Swedia, Bikin Bangga Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Akademi Persib Cimahi (APC) U-13 Boys All Stars sukses meraih gelar juara di final Putra U-13 Gothia Cup 2025.

Pertandingan final yang berlangsung di SKF Arena pada Sabtu malam (19/7/2025 WIB) menyaksikan APC mengalahkan FC Stockholm Internazionale dengan skor 5-1.

Gothia Cup presented by SKF, merupakan turnamen sepak bola internasional bergengsi yang diadakan di Swedia yang sponsor utama nya adalah SKF Global Sweden, di mana APC menjadi salah satu wakil Indonesia.

Keberhasilan APC di turnamen ini sangat berarti, mengingat tim ini diperkuat oleh delapan pemain All Stars hasil program "Meet the World with SKF Road to Gothia Cup 2025," yang menunjukkan performa luar biasa sepanjang kompetisi.

APC memulai perjalanan mereka dengan menaklukkan tim tuan rumah, Sandarna BK, dengan skor 4-1. Mereka melanjutkan dominasi dengan mengalahkan FC Gorgasali dari Georgia (9-0), La Academia FC dari Honduras (5-0), dan Academy Travel Sport dari Prancis (2-0) di babak penyisihan Grup II.

Di babak 32 besar, APC berhasil menyingkirkan IFK Goteberg (4-1), diikuti dengan kemenangan spektakuler 10-0 atas Colegio Pentagon dari Brasil di babak 16 besar.

Di perempat final, APC mengalahkan Vicente del Bosque Academy Blue dari Spanyol dengan skor 4-1, dan di semifinal, tim ini menundukkan Gais dari Swedia dengan tanpa balas. Total, APC mencetak 47 gol dan hanya kebobolan 4 gol dari 9 pertandingan, sebuah prestasi yang sangat mengesankan.

Dalam turnamen ini, Raushan Ochank Syam dari APC terpilih sebagai Most Valuable Player (MVP), menggarisbawahi kontribusinya yang signifikan bagi tim.