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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Skill Ini Jadi Kunci Entrepreneur Muda Masa Kini

Jumat, 26 Juni 2026 – 07:10 WIB
Skill Ini Jadi Kunci Entrepreneur Muda Masa Kini - JPNN.COM
Ilustrasi mahasiswa Manajemen Unika Atma Jaya dalam kelas. Foto: dok UAJ

jpnn.com, JAKARTA - Banyak orang berpikir jadi entrepreneur itu soal modal besar, ide unik, atau keberanian untuk nekat memulai bisnis.

Namun, Kaprodi S1 Manajemen Unika Atma Jaya, Benedektus Elnath Aldi, S.E., M.Si., CertDA, mengungkapkan di balik bisnis yang berkembang, ada satu kemampuan penting yang sering tidak disadari, yaitu kemampuan mengelola risiko.

“Coba bayangkan ketika kamu punya ide bisnis yang menarik. Produk sudah siap, media sosial mulai ramai. Namun tiba-tiba tren berubah, kompetitor bermunculan, atau strategi pemasaran ternyata tidak berjalan sesuai rencana,” ujar Benedektus, Jumat (26/6).

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Benedektus menekankan di titik tersebut seorang entrepreneur dituntut bukan hanya kreatif, tetapi juga mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

“Karena itu, di era sekarang kemampuan risk management menjadi salah satu skill penting yang mulai dipelajari calon pebisnis sejak kuliah,” jelas Benedektus.

Entrepreneur Bukan Soal Nekat, Tetapi Strategi

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Benedektus menuturkan banyak bisnis gagal bukan karena idenya buruk, melainkan karena tidak siap menghadapi risiko yang muncul di tengah jalan. 

Entrepreneur yang sukses biasanya memiliki kemampuan membaca situasi, menghitung peluang, sekaligus menyiapkan solusi sebelum masalah benar-benar terjadi.

Banyak orang berpikir jadi entrepreneur itu soal modal besar, ide unik, atau keberanian untuk nekat memulai bisnis.

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TAGS   Mahasiswa  Entrepreneur  Bisnis  risiko usaha 
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