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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Skin Barrier Bayi Belum Sempurna, Orang Tua Perlu Cermat Memilih Pelembap

Selasa, 28 Juli 2026 – 17:18 WIB
Skin Barrier Bayi Belum Sempurna, Orang Tua Perlu Cermat Memilih Pelembap - JPNN.COM
GENTLY Baby memperkenalkan Cera-Care Biome Technology yang menggabungkan lima jenis ceramide, colloidal oatmeal extract, dan lactobacillus ferment lysate. Foto dokumentasi GENTLY Baby

jpnn.com, JAKARTA - Kulit bayi dan anak membutuhkan perawatan berbeda dibandingkan orang dewasa karena lapisan pelindungnya masih dalam tahap perkembangan.

Kondisi tersebut membuat kulit anak lebih mudah kehilangan kelembapan serta rentan mengalami kekeringan, kemerahan, dan iritasi.

Dalam edukasi yang digelar GENTLY Baby menyebutkan, kulit bayi dan anak cenderung lebih tipis sekitar 30 persen dibandingkan kulit orang dewasa.

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Kemampuannya dalam mempertahankan kadar air juga belum bekerja secara optimal.

“Oleh karenanya, pelembap bagi kulit bayi itu sangat penting. Jika skin barrier-nya bagus, anak tidak mudah terkena iritasi dan bisa tidur dengan nyenyak sehingga hormon pertumbuhannya juga berkembang dengan baik,” ujar Dokter spesialis anak dr. Ian Suryadi Suteja, M.Med.Sc., Sp.A., Selasa (28/7).

Menurut dia, perhatian lebih diperlukan pada anak yang memiliki riwayat alergi karena kondisi skin barrier mereka dapat lebih rentan.

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Gangguan pada lapisan pelindung kulit dapat membuat anak lebih mudah mengalami kemerahan dan iritasi.

"Pelembap memiliki peran penting dalam membantu mempertahankan kondisi lapisan pelindung kulit atau skin barrier bayi," ucapnya.

Kulit bayi lebih rentan iritasi, dokter ingatkan orang tua soal pentingnya menjaga skin barrier.

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TAGS   Skin Barrier Bayi  kulit anak  Alyssa Daguise  merawat kulit 

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