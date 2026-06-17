Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Internet

SKKL Rising 8 Resmi Dibangun, Konektivitas Digital Indonesia Makin Andal

Rabu, 17 Juni 2026 – 21:57 WIB
SKKL Rising 8 Resmi Dibangun, Konektivitas Digital Indonesia Makin Andal - JPNN.COM
Peresmian Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Rising 8 oleh PT Ketrosden Triasmitra, Tbk dan PT Ekamas Mora Republik, Tbk. Foto: dok Mora

jpnn.com, JAKARTA - PT Ketrosden Triasmitra, Tbk (IDX: KETR) dan PT Ekamas Mora Republik, Tbk (“MoraRepublic” atau IDX: MORA) telah berhasil membangun Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Rising 8 pada Mei 2026 lalu. Sementara seremonial pengoperasian SKKL tersebut yang dihadiri oleh para pelaku usaha telekomunikasi digelar hari ini, Rabu (17/6).

Segmen yang sudah tergelar adalah segmen pertama Jakarta - Batam, sedangkan segmen Batam - Singapura akan menjadi proyek berikutnya.

Sistem ini telah melewati fase testing dan commissioning serta siap melayani kebutuhan konektivitas Digital Indonesia.

Baca Juga:

Rising 8 merupakan sistem kabel laut sepanjang 1.128,5 kilometer yang menghubungkan Jakarta (Tanjung Pakis) – Batam (Tanjung Bemban) hingga ekstensi ke Singapura.

SKKL ini menggunakan teknologi repeatered system dan telah tersedia untuk operator telekomunikasi serta enterprise yang membutuhkan jalur konektivitas berkualitas tinggi. 

Beroperasinya Rising 8 menambah pilihan jalur konektivitas di koridor Indonesia-Singapura, salah satu rute digital tersibuk di Asia Tenggara.

Baca Juga:

Ketersediaan jalur alternatif ini penting untuk redundansi jaringan dan kontinuitas pelayanan, terutama bagi operator dan perusahaan yang menjalankan aplikasi kritis untuk operasional.

"Rising 8 kini sudah ready for service. Kami yakin Rising 8 akan jadi pilihan yang solid bagi pelanggan yang membutuhkan koneksi andal baik di dalam maupun ke luar negeri. Ini merupakan hasil kerja sama tim

Target market Rising 8 mencakup operator telekomunikasi, Penyedia Layanan Internet (ISP), penyedia konten, dan perusahaan dengan kebutuhan bandwidth tinggi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   digital  SKKL Rising 8  Data center  Kabel Laut 
BERITA DIGITAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp