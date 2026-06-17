SKKL Rising 8 Resmi Dibangun, Konektivitas Digital Indonesia Makin Andal

jpnn.com, JAKARTA - PT Ketrosden Triasmitra, Tbk (IDX: KETR) dan PT Ekamas Mora Republik, Tbk (“MoraRepublic” atau IDX: MORA) telah berhasil membangun Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Rising 8 pada Mei 2026 lalu. Sementara seremonial pengoperasian SKKL tersebut yang dihadiri oleh para pelaku usaha telekomunikasi digelar hari ini, Rabu (17/6).

Segmen yang sudah tergelar adalah segmen pertama Jakarta - Batam, sedangkan segmen Batam - Singapura akan menjadi proyek berikutnya.

Sistem ini telah melewati fase testing dan commissioning serta siap melayani kebutuhan konektivitas Digital Indonesia.

Rising 8 merupakan sistem kabel laut sepanjang 1.128,5 kilometer yang menghubungkan Jakarta (Tanjung Pakis) – Batam (Tanjung Bemban) hingga ekstensi ke Singapura.

SKKL ini menggunakan teknologi repeatered system dan telah tersedia untuk operator telekomunikasi serta enterprise yang membutuhkan jalur konektivitas berkualitas tinggi.

Beroperasinya Rising 8 menambah pilihan jalur konektivitas di koridor Indonesia-Singapura, salah satu rute digital tersibuk di Asia Tenggara.

Ketersediaan jalur alternatif ini penting untuk redundansi jaringan dan kontinuitas pelayanan, terutama bagi operator dan perusahaan yang menjalankan aplikasi kritis untuk operasional.

"Rising 8 kini sudah ready for service. Kami yakin Rising 8 akan jadi pilihan yang solid bagi pelanggan yang membutuhkan koneksi andal baik di dalam maupun ke luar negeri. Ini merupakan hasil kerja sama tim