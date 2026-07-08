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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Skor Argentina vs Mesir, Kebangkitan di Ujung Pertandingan yang Sangat Mencengangkan

Rabu, 08 Juli 2026 – 04:54 WIB
Skor Argentina vs Mesir, Kebangkitan di Ujung Pertandingan yang Sangat Mencengangkan - JPNN.COM
Kapten Timnas Argentina Lionel Messi berselebrasi setelah mencetak gol ke gawang Mesir saat laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Selasa waktu setempat. Foto: X/FIFAcom

jpnn.com - JAKARTA – Skor Argentina vs Mesir pada laga 16 Besar Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium, Rabu (8/7) WIB ditutup di angka 3-2.

Mesir sempat unggul 2 gol melalui Yasser Ibrahim di menit ke-15 dan Mostafa Zico di menit ke-67.

Argentina lalu bangkit dan menyamakan kedudukan berkat gol Cristian Romero pada menit ke-79, Messi di menit ke-83, dan Enzo Fernandez membuat gol sundulan dari skema serangan balik pada menit 90+2.

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Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni kehabisan kata-kata setelah tim asuhannya bangkit mengalahkan Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

"Saya tidak bisa melihat ke atas, maaf. Saya benar-benar emosional saat ini," ungkap Scaloni seusai pertandingan dikutip dari laman resmi FIFA, Rabu.

Pada pertandingan ini, Argentina harus mengeluarkan segala kemampuan hingga menit-menit terakhir untuk bisa mengalahkan Mesir yang dapat menciptakan kejutan sejak awal laga.

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Pada pertandingan ini Mesir sebenarnya dapat unggul terlebih dahulu melalui gol Yasser Ibrahim dan Mostafa Ziko, sehingga Argentina harus tertinggal dua gol hingga 10 menit terakhir.

Selanjutnya Argentina mampu bangkit dari ketertinggalan dan lalu membalikkan keadaan berkat gol yang dicetak Cristian Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernandez.

Skor Argentina vs Mesir 3-2 melalui kebangkitan Lionel Messi dan kawan-kawan pada menit-menit akhir yang sangat mencengangkan.

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TAGS   Argentina vs Mesir  Messi  Lionel Messi  Piala Dunia 2026 
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