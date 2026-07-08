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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Skor Argentina vs Mesir, Peran Messi Memang Menggiurkan

Rabu, 08 Juli 2026 – 05:19 WIB
Skor Argentina vs Mesir, Peran Messi Memang Menggiurkan - JPNN.COM
Para pemain Argentina berselebrasi setelah tercipta gol ke gawang Mesir saat pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Selasa waktu setempat. Foto: X/FIFAWorldCup

jpnn.com - JAKARTA – Peran Lionel Messi sangat penting pada pertandingan Argentina vs Mesir pada laga 16 Besar Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium, Rabu (8/7) WIB, yang berakhir dengan skor 3-2.

Mesir lebih dulu unggul 2 angka melalui gol Yasser Ibrahim di menit ke-15 dan Mostafa Zico di menit ke-67.

Namun, kejutan dari Mesir terhenti, setelah Argentina dapat bangkit lalu membalikkan keadaan berkat gol Cristian Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernandez.

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Kemenangan ini membuat Argentina melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi pemenang pertandingan antara Kolombia kontra Swiss.

Di sisi lain, meski terhenti di fase ini, Mesir dapat menunjukkan penampilan yang luar biasa sekaligus mencetak sejarah mampu menembus babak 16 besar Piala Dunia.

Mesir dapat unggul terlebih dahulu pada menit ke-15 setelah umpan dari Marwan Attia mampu dikonversikan menjadi gol oleh sundulan Yasser Ibrahim sehingga skor berubah menjadi 1-0.

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Argentina sempat memiliki kesempatan untuk menyamakan kedudukan, akan tetapi eksekusi tendangan penalti Lionel Messi dapat dihentikan kiper Mesir Mostafa Shobeir pada menit 21.

Selanjutnya Argentina terus menggempur lini pertahanan Mesir, akan tetapi hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan Mohamed Salah serta kolega tetap bertahan.

Silakan disimak peran Messi pada pertandingan Argentina vs Mesir 2026 yang berlangsung dramatis.

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TAGS   Messi  Lionel Messi  Argentina vs Mesir  Piala Dunia 2026 
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