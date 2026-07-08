Skor Argentina vs Mesir, Peran Messi Memang Menggiurkan

jpnn.com - JAKARTA – Peran Lionel Messi sangat penting pada pertandingan Argentina vs Mesir pada laga 16 Besar Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium, Rabu (8/7) WIB, yang berakhir dengan skor 3-2.

Mesir lebih dulu unggul 2 angka melalui gol Yasser Ibrahim di menit ke-15 dan Mostafa Zico di menit ke-67.

Namun, kejutan dari Mesir terhenti, setelah Argentina dapat bangkit lalu membalikkan keadaan berkat gol Cristian Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernandez.

Kemenangan ini membuat Argentina melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi pemenang pertandingan antara Kolombia kontra Swiss.

Di sisi lain, meski terhenti di fase ini, Mesir dapat menunjukkan penampilan yang luar biasa sekaligus mencetak sejarah mampu menembus babak 16 besar Piala Dunia.

Mesir dapat unggul terlebih dahulu pada menit ke-15 setelah umpan dari Marwan Attia mampu dikonversikan menjadi gol oleh sundulan Yasser Ibrahim sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Baca Juga: Hasil Piala Dunia 2026 Argentina Vs Mesir Sungguh Keterlaluan

Argentina sempat memiliki kesempatan untuk menyamakan kedudukan, akan tetapi eksekusi tendangan penalti Lionel Messi dapat dihentikan kiper Mesir Mostafa Shobeir pada menit 21.

Selanjutnya Argentina terus menggempur lini pertahanan Mesir, akan tetapi hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan Mohamed Salah serta kolega tetap bertahan.