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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Skor Spanyol vs Argentina Piala Dunia 2026, Aksi Lamine Yamal di Menit ke-5

Senin, 20 Juli 2026 – 03:53 WIB
Skor Spanyol vs Argentina Piala Dunia 2026, Aksi Lamine Yamal di Menit ke-5 - JPNN.COM
Bintang Timnas Spanyol Lamine Yamal. Foto: Andre Penner/AP Photo

jpnn.com - JAKARTA – Skor Spanyol vs Argentina pada babak pertama final Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, pada Senin dini hari WIB, masih tanpa gol.

Spanyol terlihat mendominasi penguasaan bola dan membuat Timnas Argentina bertahan di wilayah sendiri.

Spanyol tampil lebih mengancam sejak awal pertandingan.

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Peluang emas pertama hadir pada menit ke-5 melalui aksi Lamine Yamal.

Permainan satu-dua dengan Dani Olmo langsung ditendang Yamal di dalam kotak penalti. Namun, kiper Emiliano Martinez masih bisa menangkap bola.

Argentina baru mulai menemukan ritme permainan memasuki pertengahan babak pertama.

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Pada menit ke-22, Lionel Messi mendapat ruang untuk melakukan serangan balik dan mengirim umpan terobosan matang kepada Nico Gonzalez di tepi kotak penalti.

Sayangnya, sentuhan pertama Gonzalez kurang sempurna sehingga peluang itu terbuang dan mampu diamankan lini belakang Spanyol.

Berikut skor Spanyol vs Argentina pada babak pertama final Piala Dunia 2026, Lamine Yamal sudah memberikan ancaman pada menit ke-5.

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TAGS   Spanyol Vs Argentina  Piala Dunia 2026  final piala dunia 2026  Lamine Yamal 
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