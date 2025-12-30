Skor Telak di GBK, Hanif Sjahbandi Akui Perjuangan Panjang Persija Lawan Bhayangkara FC

Selasa, 30 Desember 2025 – 05:53 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta meraih hasil maksimal saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga tunda pekan kedelapan BRI Super League.

Pertandingan Persija vs Bhayangkara berakhir dengan skor telak 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (29/12/2025) malam.

Gol-gol kemenangan Persija lahir melalui aksi Allano menit ke-45 melalui penalti, bunuh diri Putu Gede (61'), serta satu gol tambahan Jordi Amat (78').

Hanif Sjahbandi Apresiasi Kerja Keras Tim

Hasil ini meninggalkan kesan mendalam bagi gelandang Persija Hanif Sjahbandi.

Mantan pemain Arema FC itu menegaskan kemenangan tersebut merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh elemen tim.

"Saya bersyukur, alhamdulillah hasil pertandingan ini adalah buah dari kerja keras semua pihak, mulai dari pemain, tim pelatih, ofisial, hingga Jakmania yang datang langsung ke stadion."

"Dukungan itu sangat berarti dan membantu kami meraih tiga poin," ucap Hanif.

Bhayangkara FC Menyulitkan Persija

Namun, Hanif mengakui laga tersebut tidak berjalan mudah. Menurutnya, perubahan pendekatan permainan Bhayangkara sempat menyulitkan Persija, khususnya dalam membangun serangan dari lini tengah.