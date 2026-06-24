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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Skotlandia vs Brasil, Ancelotti Buka Peluang Memainkan Neymar

Kamis, 25 Juni 2026 – 00:05 WIB
Skotlandia vs Brasil, Ancelotti Buka Peluang Memainkan Neymar - JPNN.COM
Bintang sepak bola Brazil Neymar (Antara/AFP/ADRIAN DENNIS)

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Brasil akan menghadapi Skotlandia pada laga terakhir Grup C Piala Dunia 2026  di Stadion Miami, Amerika Serikat, Kamis (25/6) pukul 05.00 WIB.

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti memastikan Neymar akan masuk skuad pada laga ini. "Neymar tersedia untuk dimainkan,” kata Ancelotti dikutip dari laman resmi Timnas Brasil, Rabu (24/6).

Dia menyatakan bahwa Neymar telah pulih 100 persen dari cedera otot betis kanan yang membuatnya melewatkan dua laga pertama Selecao, yakni menghadapi Maroko dan Haiti, di Piala Dunia 2026.

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“Dia berlatih dengan baik sepanjang pekan, mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk pertandingan ini sehingga bisa bermain bersama rekan-rekannya,” ungkap Ancelotti.

Neymar terakhir kali bermain untuk Brasil pada Oktober 2023. Saat ini, Brasil bermain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Uruguay. Sejak itu, Neymar sudah melewatkan 32 pertandingan untuk Brasil, termasuk empat laga di Copa America 2024 dan dua di Piala Dunia 2026.

Ancelotti tetap yakin bahwa kualitas Neymar, meski tak seperti dahulu, masih sangat berguna untuk timnya. Apalagi, hanya Neymar yang paling berpengalaman di skuad saat ini setelah mencatatkan 128 penampilan, dengan 79 gol dan 59 assist, sejak debutnya pada Agustus 2010.

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Pemain yang paling mendekati jumlah caps Neymar ialah Marquinhos yang memiliki 107 penampilan.

“Kami sangat senang dia kembali. Dengan kualitas yang dimilikinya, dia bisa membantu tim,” kata Ancelotti tentang Neymar pemain yang akan memainkan Piala Dunia keempatnya sejak debut pada 2014 di rumah sendiri.

Piala Dunia 2026 Skotlandia vs Brasil, Carlo Ancelotti buka peluang memainkan Neymar.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Brasil  skotlandia vs brasil  Neymar  Carlo Ancelotti 
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