Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Skuad Argentina di Piala Dunia 2026, Lionel Messi Masih Jadi Andalan

Jumat, 29 Mei 2026 – 09:40 WIB
Skuad Argentina di Piala Dunia 2026, Lionel Messi Masih Jadi Andalan - JPNN.COM
Arsip - Mega bintang Argentina Lionel Messi menyentuh trofi Piala Dunia setelah menerima anugerah Pemain Terbaik di Piala Dunia 2022 Qatar pada 18 Desember 2022. (Photo by (FRANCK FIFE / AFP) (AFP/FRANCK FIFE)

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Tim Nasional Argentina Lionel Scaloni mengumumkan skuad Albiceleste untuk Piala Dunia 2026.

Lionel Scaloni telah memilih 55 pemain masuk dalam skuad sementara, yang kemudian menjadi 26 penggawa untuk kompetisi yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai 12 Juni nanti.

Lionel Messi masuk skuad yang terdiri dari 26 pemain itu. Masuknya nama Messi sekaligus menandai peluang sang megabintang menjalani Piala Dunia keenam di sepanjang kariernya.

Baca Juga:

Bila tampil nanti, Messi akan menorehkan sejarah dengan menambah koleksi penampilannya di Piala Dunia setelah edisi 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022.

Messi datang dengan status legenda hidup setelah mengantar negaranya meraih gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar.

Trofi tersebut melengkapi perjalanan panjang Messi bersama Albiceleste dan mengakhiri penantian Argentina sejak terakhir juara pada 1986.

Baca Juga:

Meski sempat memunculkan kekhawatiran akibat masalah kebugaran, Messi tetap dipercaya masuk skuad asuhan Lionel Scaloni.

Pemain Inter Miami itu diketahui meninggalkan pertandingan terakhir klubnya lebih awal karena kelelahan dan gangguan hamstring.

Skuad Argentina di Piala Dunia 2026 resmi diumumkan. Lionel Messi masih menjadi andalan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Piala Dunia 2026  Argentina  Lionel Messi  Piala Dunia 
BERITA PIALA DUNIA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp