Skuad Belum Utuh, Persib Bandung Tetap Fokus Hadapi Laga Krusial

jpnn.com - Persib Bandung kembali menggelar latihan setelah menikmati libur Lebaran 2026 selama dua pekan.

Para pemain langsung fokus melakukan persiapan menjelang pertandingan terdekat melawan Semen Padang.

Laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/26 ini akan berlangsung di Stadion H Agus Salim, Padang, Senin (10/3/2026) malam.

Dalam sesi kali ini, belum semua pemain bergabung. Tercatat ada lima pemain yang masih absen.

Beckham Putra dan Eliano Reijnders tengah memenuhi panggilan Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Series 2026 di Jakarta.

Sementara itu, bek asing Frans Putros juga dipanggil Timnas Irak untuk menjalani babak play off antarbenua Piala Dunia 2026.

Selain itu, Thom Haye dan Layvin Kurzawa juga belum terlihat di lapangan. Pelatih Persib Bojan Hodak mengabarkan kedua pemain tersebut baru akan bergabung dengan tim pada sesi latihan esok hari.

Haye mengalami kendala pada perjalanan pulangnya dari Belanda, sementara Kurzawa diberikan tambahan waktu istirahat oleh pelatih.