Skuad Kroasia di Piala Dunia 2026, Luka Modric Masih Jadi Andalan Vatreni

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas Kroasia Zlatko Dalic mengumumkan skuad final tim yang berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Luka Modric dipastikan kembali memimpin Timnas Kroasia di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, itu. Turnamen ini diperkirakan menjadi Piala Dunia terakhir bagi pemain veteran itu.

Luka Modric yang kini berusia 40 tahun mendapat kesempatan terakhir membawa Kroasia meraih gelar Piala Dunia. Peraih Ballon d'Or 2018 itu sebelumnya sukses mengantar Vatreni menjadi runner-up di Piala Dunia 2018 Rusia serta finis di peringkat ketiga pada edisi 2022 di Qatar.

Dalic mempertahankan seluruh nama dalam daftar sementara yang diumumkan pada 18 Mei lalu. Dia hanya mencoret tujuh pemain cadangan. Keputusan tersebut menunjukkan kepercayaan penuh pelatih terhadap komposisi skuad yang dipersiapkan untuk menghadapi turnamen.

Skuad pilihan Dalic memadukan pengalaman dan darah muda di berbagai lini. Di sektor pertahanan, Kroasia masih mengandalkan bek Manchester City Josko Gvardiol. Dia akan didampingi sejumlah pemain berpengalaman.

Selain itu, perhatian juga tertuju kepada Luka Vuskovic, bek muda yang tengah menjalani masa peminjaman di Hamburg SV dan dinilai sebagai salah satu talenta menjanjikan Kroasia.

Di lini tengah, Modric akan kembali menjadi motor permainan bersama Mateo Kovacic, Mario Pasalic, dan sejumlah gelandang lain yang berpengalaman di kompetisi elite Eropa.

Sementara itu, sektor depan tetap dihuni nama-nama senior, seperti Ivan Perisic dan Andrej Kramaric, didukung Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, serta Igor Matanovic.

Kroasia tergabung di Grup L dan menghadapi tantangan berat pada fase grup.