Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Skuad Mewah Bhayangkara Presisi Tembus Final AVC Champions League 2026

Minggu, 17 Mei 2026 – 00:10 WIB
Skuad Mewah Bhayangkara Presisi Tembus Final AVC Champions League 2026 - JPNN.COM
Pevoli Bhayangkara Presisi, Rok Mozic saat berlaga dalam AVC Champions League 2026 di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Sabtu (16/5). Foto: Dok. Volleyball World

jpnn.com, PONTIANAK - Tim voli Jakarta Bhayangkara Presisi melangkah ke final AVC Champions League 2026 seusai menang atas wakil Korea, Hyundai Capital Skywalkers.

Berlaga di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Sabtu (16/5), skuad asuhan Reidel Toiran itu menang dengan skor 3-0 (25-23, 28-25, 25-23).

Pada laga tersebut, bintang kemenangan tim milik Kepolisian RI itu yakni Noumory Keita dengan sumbangan 24 poin.

Baca Juga:

Pemain asing Bhayangkara Presisi lainnya yakni Robertlandy Simon dengan tambahan 13 angka.

Hasil ini membuat Nizar Julfikar dan kolega akan menantang tim Iran, Foolad Sirjan Iranian pada final AVC Champions League 2026.

Pada laga sebelumnya, Ali Ramezani dan kolega menang atas wakil Jepang, JTEKT Stings Aichi dengan skor 3-0 (25-22, 25-19, 25-20).

Baca Juga:

Pencapaian ini membuat Jakarta Bhayangkara Presisi dan Foolad Sirjan Iranian akan menjadi perwakilan Asia pada ajang Kejuaraan Dunia Voli 2026 di Desember 2026 mendatang.

Bhayangkara Presisi untuk kali kedua tampil di final setelah terakhir pada edisi 2023.

Bhayangkara Presisi melangkah ke final AVC Champions League 2026 seusai menang atas wakil Korea, Hyundai Capital Skywalkers, Sabtu (16/5)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AVC Champions League 2026  AVC Champions League  Jakarta Bhayangkara Presisi  Bhayangkara presisi 
BERITA AVC CHAMPIONS LEAGUE 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp