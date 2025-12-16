Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Skuad Muda R Soccer TC U14 Harumkan Indonesia di Kuala Lumpur Cup 2025

Selasa, 16 Desember 2025 – 16:15 WIB
Skuad Muda R Soccer TC U14 Harumkan Indonesia di Kuala Lumpur Cup 2025 - JPNN.COM
Skuad Muda R Soccer TC U14 Harumkan Indonesia di Kuala Lumpur Cup 2025. Foto: source for jpnn

jpnn.com, KUALA LUMPUR - R Soccer Training Camp (TC) U14 asal Tangerang kembali mengharumkan nama Indonesia di level internasional.

Berlaga pada ajang Kuala Lumpur Cup 2025 yang digelar pada 5–7 Desember 2025, skuad muda ini sukses keluar sebagai juara kategori 11-Side setelah menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa menelan satu pun kekalahan.

Turnamen bergengsi tersebut diikuti 20 klub dari berbagai negara, antara lain Malaysia, Singapura, India, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Australia.

Baca Juga:

Sepanjang kompetisi, R Soccer TC U14 tampil dominan dengan permainan yang konsisten sejak fase awal hingga partai final, menunjukkan kedalaman skuad dan disiplin taktik yang solid.

Keperkasaan R Soccer TC U14 tidak hanya tercermin dari raihan trofi juara, tetapi juga dari penghargaan individu.

Dua pemain mereka berhasil menyabet gelar Best Scorer dan Best Goalkeeper, menegaskan dominasi tim asal Indonesia tersebut sepanjang turnamen.

Baca Juga:

Keberhasilan ini merupakan buah dari persiapan matang yang dijalani tim. Sebelum bertolak ke Malaysia, R Soccer TC U14 menjalani training camp intensif selama empat hari dan telah ditempa melalui kompetisi panjang dengan mengikuti Liga IJSL selama delapan bulan.

Tim ini ditangani Coach Ramdan selaku Head Coach sekaligus Owner R Soccer TC, didampingi Coach Adi sebagai asisten pelatih serta Coach Kuswanto sebagai asisten sekaligus pelatih kiper.

R Soccer TC U14 asal Tangerang menjuarai Kuala Lumpur Cup 2025 setelah tampil dominan tanpa kekalahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   squad muda  R Soccer  kuala Lumpur Cup 2025  TC U14 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp