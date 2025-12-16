Skuad Muda R Soccer TC U14 Harumkan Indonesia di Kuala Lumpur Cup 2025

jpnn.com, KUALA LUMPUR - R Soccer Training Camp (TC) U14 asal Tangerang kembali mengharumkan nama Indonesia di level internasional.

Berlaga pada ajang Kuala Lumpur Cup 2025 yang digelar pada 5–7 Desember 2025, skuad muda ini sukses keluar sebagai juara kategori 11-Side setelah menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa menelan satu pun kekalahan.

Turnamen bergengsi tersebut diikuti 20 klub dari berbagai negara, antara lain Malaysia, Singapura, India, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Australia.

Sepanjang kompetisi, R Soccer TC U14 tampil dominan dengan permainan yang konsisten sejak fase awal hingga partai final, menunjukkan kedalaman skuad dan disiplin taktik yang solid.

Keperkasaan R Soccer TC U14 tidak hanya tercermin dari raihan trofi juara, tetapi juga dari penghargaan individu.

Dua pemain mereka berhasil menyabet gelar Best Scorer dan Best Goalkeeper, menegaskan dominasi tim asal Indonesia tersebut sepanjang turnamen.

Keberhasilan ini merupakan buah dari persiapan matang yang dijalani tim. Sebelum bertolak ke Malaysia, R Soccer TC U14 menjalani training camp intensif selama empat hari dan telah ditempa melalui kompetisi panjang dengan mengikuti Liga IJSL selama delapan bulan.

Tim ini ditangani Coach Ramdan selaku Head Coach sekaligus Owner R Soccer TC, didampingi Coach Adi sebagai asisten pelatih serta Coach Kuswanto sebagai asisten sekaligus pelatih kiper.