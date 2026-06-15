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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Skuad Persija Bakal Lebih Berwarna

Senin, 15 Juni 2026 – 18:58 WIB
Skuad Persija Bakal Lebih Berwarna - JPNN.COM
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: Persija.

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta berpotensi tampil dengan wajah yang jauh berbeda pada musim depan.

Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong (STY), komposisi pemain asing Macan Kemayoran disebut akan lebih beragam dan tidak lagi didominasi pemain asal Brasil seperti musim lalu.

Presiden Persija Mohamad Prapanca mengungkapkan kebijakan perekrutan pemain asing akan berubah seiring datangnya STY. 

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Jika pada musim lalu hampir seluruh legiun asing Persija berasal dari Brasil, maka kini klub ibu kota itu membuka peluang merekrut pemain dari berbagai belahan dunia.

Prapanca mengungkapkan proses penyusunan skuad masih menunggu pertemuannya dengan STY pada pekan depan. 

Dalam pertemuan itu, seluruh kebutuhan tim akan dibahas secara terperinci, termasuk daftar pemain asing yang akan direkrut.

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"Minggu depan saya tahu detail dari pelatih, maunya apa, pemainnya siapa saja, termasuk asisten pelatih. Harus segera, kalau enggak, nanti diambilin orang pemainnya," ujar Prapanca.

Persija saat ini memiliki tujuh slot pemain asing yang kosong setelah melepas sejumlah pemain pada akhir musim lalu.

Persija Jakarta akan mulai bergerak menyusun komposisi tim untuk kompetisi musim depan. Pemain asing kemungkinan akan datang dari berbagai negara.

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TAGS   Persija  Shin Tae Yong  Super League  Persija Jakarta 
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