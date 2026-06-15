Skuad Persija Bakal Lebih Berwarna

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta berpotensi tampil dengan wajah yang jauh berbeda pada musim depan.

Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong (STY), komposisi pemain asing Macan Kemayoran disebut akan lebih beragam dan tidak lagi didominasi pemain asal Brasil seperti musim lalu.

Presiden Persija Mohamad Prapanca mengungkapkan kebijakan perekrutan pemain asing akan berubah seiring datangnya STY.

Jika pada musim lalu hampir seluruh legiun asing Persija berasal dari Brasil, maka kini klub ibu kota itu membuka peluang merekrut pemain dari berbagai belahan dunia.

Prapanca mengungkapkan proses penyusunan skuad masih menunggu pertemuannya dengan STY pada pekan depan.

Dalam pertemuan itu, seluruh kebutuhan tim akan dibahas secara terperinci, termasuk daftar pemain asing yang akan direkrut.

"Minggu depan saya tahu detail dari pelatih, maunya apa, pemainnya siapa saja, termasuk asisten pelatih. Harus segera, kalau enggak, nanti diambilin orang pemainnya," ujar Prapanca.

Persija saat ini memiliki tujuh slot pemain asing yang kosong setelah melepas sejumlah pemain pada akhir musim lalu.