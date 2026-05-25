Skuad Spanyol di Piala Dunia 2026, Tidak Ada Pemain Real Madrid

Selasa, 26 Mei 2026 – 00:05 WIB
Ilustrasi - Piala Dunia 2026. (ANTARA/pri)

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan 26 pemain timnya untuk Piala Dunia 2026, Senin (25/5).  Tidak ada satu pun nama pemain asal Real Madrid dalam 26 nama yang diumumkan untuk memperkuat Spanyol di Piala Dunia 2026 itu.  Dua penggawa Madrid, Dani Carvajal dan Dean Huijsen, tak masuk pilihan De la Fuente ketika Barcelona malah diwakili oleh delapan pemain.

“Bagian tersulit dari pekerjaan ini adalah mencoret pemain yang sudah menjadi bagian dari grup ini atau yang sebenarnya layak masuk berdasarkan kualitas mereka. Kami harus terus bekerja dan saya yakin suatu hari nanti kami akan bertemu lagi," kata De la Fuente dalam laman Timnas Spanyol, Senin (25/5).

Adapun kedelapan pemain Barcelona itu adalah Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsi, Ferran Torres, Joan Garcia, Eric Garcia, dan Dani Olmo. Jumlah ini membuat Blaugrana menjadi klub penyumbang pemain terbanyak, diikuti Athletic  Bilbao, Atletico Madrid, dan Arsenal yang masing-masing diwakili oleh tiga orang.

De la Fuente kemudian berbicara tentang timnya yang difavoritkan juara Piala Dunia 2026, setelah sukses menjuarai Piala Eropa 2024.

“Kami merasa mampu memenangkan Piala Dunia, tetapi itu tidak menjamin apa pun. Ada tim-tim lain dengan level yang sama yang juga merupakan kandidat kuat juara," ungkap pelatih yang mengantarkan Spanyol juara Piala Eropa 2024 itu.

Pada Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung dalam Grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay.

Laga pertama La Furia Roja adalah melawan Tanjung Verde pada 15 Juni pukul 23.00 WIB,  kemudian Arab Saudi pada 21 Juni pukul 23.00 WIB di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta.

Lalu ditutup dengan laga melawan Uruguay pada 27 Juni pukul 07.00 WIB di Stadion Akron, Zapopan.

Skuad Tim Nasional Spanyol untuk Piala Dunia 2026 tanpa ada satu pun dari Real Madrid.

