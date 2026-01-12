Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Skuter Listrik Pertama Suzuki Dijual Seharga Rp 35 Jutaan

Senin, 12 Januari 2026 – 19:34 WIB
Skuter Listrik Pertama Suzuki Dijual Seharga Rp 35 Jutaan - JPNN.COM
Skuter Listrik Pertama Suzuki e-Access. Foto: suzuki

jpnn.com - Suzuki akhirnya resmi masuk ke arena skuter listrik dengan mulai memasarkan Suzuki e-Access yang dibanderol seharga kisaran Rp 35 jutaan.

Skuter listrik dikembangkan secara khusus untuk pasar India, salah satu ladang terbesar kendaraan roda dua dunia.

Suzuki e-Access dirancang untuk menawarkan pengalaman berkendara yang praktis dan bebas khawatir.

Baca Juga:

Managing Director Suzuki Motorcycle India, Kenichi Umeda, menegaskan bahwa motor listrik mengusung baterai tahan lama, pengendalian lincah, serta kualitas dan detail khas Suzuki.

“Dengan setiap elemen dirancang dengan cermat untuk membuat kepemilikan mudah, menyenangkan, dan tanpa kekhawatiran, kami tetap mendukung perjalanan mobilitas listrik konsumen,” ujar Umeda.

Secara desain, e-Access tampil beda dibanding versi bensinnya.

Baca Juga:

Lampu depan dan belakang sudah mengusung teknologi LED, memberikan kesan modern sekaligus efisien.

Posisi duduk dibuat ramah pengguna dengan tinggi jok 765 mm, lebih rendah dari Access 125.

Suzuki akhirnya resmi masuk ke arena skuter listrik dengan mulai memasarkan Suzuki e-Access yang dibanderol seharga kisaran Rp 35 jutaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Skuter listrik  skuter listrik Suzuki  Suzuki e-Access  spesifikasi Suzuki e-Access 
BERITA SKUTER LISTRIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp