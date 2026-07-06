Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Otomotif - Motor

Skutik Honda Diburu Pengunjung Jakarta Fair Kemayoran, Ribuan Unit Terpesan

Senin, 06 Juli 2026 – 21:48 WIB
Skutik Honda Diburu Pengunjung Jakarta Fair Kemayoran, Ribuan Unit Terpesan - JPNN.COM
Booth Wahana Honda di JFK 2026 diserbu pengunjung. Foto: wms

jpnn.com, JAKARTA - Antusiasme pengunjung Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 masih terus mengalir ke booth Honda.

Memasuki pekan kedua pameran, PT. Wahana Makmur Sejati (WMS) selaku main dealer sepeda motor Honda wilayah Jakarta-Tangerang mencatat penjualan lebih dari 2.700 unit.

Kontributor terbesar tetap datang dari segmen skutik yang menjadi favorit masyarakat.

Baca Juga:

Honda Vario Series dan Stylo 160 memimpin penjualan dengan masing-masing mencatat lebih dari 600 unit.

Sementara itu, Honda BeAT Series, PCX, dan ADV160 turut menyumbang penjualan di atas 300 unit per model.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa skutik masih menjadi pilihan utama berkat perpaduan desain, fitur, serta performa yang sesuai kebutuhan harian.

Baca Juga:

Tingginya minat pengunjung tak lepas dari berbagai promo yang ditawarkan selama gelaran JFK 2026.

Honda memberikan potongan harga hingga jutaan rupiah, potongan tenor sampai lima kali angsuran untuk pembelian kredit, serta bonus gratis penggantian oli sebanyak empat kali selama periode pameran.

Antusiasme pengunjung Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 terus mengalir ke booth Honda, dalam dua pekan WMS sudah mencatatkan penjualan lebih dari 2.700 unit

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Skutik Honda  motor honda  Wahana Honda  Jakarta Fair Kemayoran 
BERITA SKUTIK HONDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp