Skutik Honda Diburu Pengunjung Jakarta Fair Kemayoran, Ribuan Unit Terpesan

jpnn.com, JAKARTA - Antusiasme pengunjung Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 masih terus mengalir ke booth Honda.

Memasuki pekan kedua pameran, PT. Wahana Makmur Sejati (WMS) selaku main dealer sepeda motor Honda wilayah Jakarta-Tangerang mencatat penjualan lebih dari 2.700 unit.

Kontributor terbesar tetap datang dari segmen skutik yang menjadi favorit masyarakat.

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Honda Vario Series dan Stylo 160 memimpin penjualan dengan masing-masing mencatat lebih dari 600 unit.

Sementara itu, Honda BeAT Series, PCX, dan ADV160 turut menyumbang penjualan di atas 300 unit per model.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa skutik masih menjadi pilihan utama berkat perpaduan desain, fitur, serta performa yang sesuai kebutuhan harian.

Tingginya minat pengunjung tak lepas dari berbagai promo yang ditawarkan selama gelaran JFK 2026.

Honda memberikan potongan harga hingga jutaan rupiah, potongan tenor sampai lima kali angsuran untuk pembelian kredit, serta bonus gratis penggantian oli sebanyak empat kali selama periode pameran.