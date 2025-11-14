Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Skutik Retro Honda Scoopy Bersolek, Cek Harganya di Sini

Jumat, 14 November 2025 – 10:45 WIB
Skutik Retro Honda Scoopy Bersolek, Cek Harganya di Sini - JPNN.COM
PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada salah satu skuter matik (skutik), yaitu Honda Scoopy. Foto: AHM

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada salah satu skuter matik (skutik), yaitu Honda Scoopy.

Skutik itu kini hadir dengan warna baru yang semakin stylish.

Marketing Director AHM Octavianus Dwi mengatakan penyegaran warna pada Honda Scoopy untuk menjawab kebutuhan konsumen muda yang ingin tampil lebih personal dan stylish dalam kesehariannya.

Baca Juga:

”Melalui warna-warna baru kami ingin memberikan lebih banyak pilihan bagi mereka untuk mengekspresikan kepribadian masing-masing. Tetap unik, fashionable, dan semakin membanggakan saat berkendara,” ujar Octa.

AHM menawarkan dua tipe dalam tiga varian, masing-masing mempunyai kombinasi warna baru.

Pada varian Fashion, hadir empat pilihan warna yang membuat pengendaranya tampil beda. Fashion Black, Fashion Red, Fashion Cream dan Fashion Mint.

Baca Juga:

Sementara Prestige hadir dengan penambahan warna baru Prestige Red. Warna itu melengkapi dua warna sebelumnya, yakni Prestige Black dan Prestige White.

Adapun varian Stylish kini hadir dengan tiga pilihan warna memikat, yakni Stylish Grey sebagai warna baru yang elegan, serta Stylish Green dan Stylish Beige.

PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada salah satu skuter matik (skutik), yaitu Honda Scoopy.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   New Honda Scoopy  Harga Honda Scoopy  AHM  warna baru 
BERITA NEW HONDA SCOOPY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp