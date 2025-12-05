Sky EV01 Meluncur: SUV Listrik Rp 280 Jutaan dengan Teknologi Satelit Kelas Militer!

Jumat, 05 Desember 2025 – 20:06 WIB

jpnn.com - Dongfeng Aeolus memperkenalkan Sky EV01, SUV listrik menengah yang menjadi kendaraan penumpang pertama dengan sistem navigasi satelit Beidou.

Integrasi Beidou membuat Sky EV01 memiliki akurasi posisi tinggi dan jangkauan sinyal lebih stabil, terutama di kawasan Asia-Pasifik.

Di wilayah terpencil atau daerah dengan sinyal lemah, pun sistem ini diklaim tetap menjaga komunikasi kendaraan tetap terhubung dan pelacakan berlangsung akurat.

Sky EV01 hadir sebagai SUV listrik berukuran menengah dengan dimensi 4670 x 1900 x 1613 mm dan jarak sumbu roda 2775 mm.

Model menawarkan dua opsi tenaga motor listrik: 120 kW (161 hp) dan 160 kW (215 hp).

Keduanya memiliki akselerasi 0–100 km/jam dalam 8,6 detik dan 6,9 detik.

Soal daya jelajah, Sky EV01 tersedia dalam dua varian jarak tempuh, yakni 445 km dan 520 km berdasarkan standar CLTC.

Dongfeng Aeolus memasarkan model anyar itu dengan harga sekitar 120.000 yuan atau setara Rp282,5 juta.