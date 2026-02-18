Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Musik

Sky Sucahyo Akhirnya Kembali Lewat Pretty Ugly

Rabu, 18 Februari 2026 – 17:17 WIB
Penyanyi Sky Sucahyo. Foto: Dok. FFWD Records

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sky Sucahyo akhirnya kembali dengan lagu terbaru yang berjudul Pretty Ugly.

Lagu tersebut sekaligus menjadi langkah awal menuju album debutnya, Foreign Language.

Meski dirilis bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, Sky Sucahyo mengaku lagu Pretty Ugly tidak serta-merta soal cinta.

"Justru, in a way, ini adalah lagu tentang self-hate. Lagu ini sudah gue tulis cukup lama, di fase ketika gue merasa bukan jadi orang yang baik. Waktu itu, gue bangun pagi dan merasa sama sekali tidak bangga atas diri sendiri, mengingat malam sebelumnya," ungkap Sky Sucahyo.

"Tetapi, orang-orang terdekat gue tetap ada, tetap menenangkan, tetap mendukung apa pun yang terjadi. Jadi, ya, lagu ini juga semacam love tribute untuk mereka. Tapi intinya adalah ekspresi gue untuk bilang, ‘marahi gue saja, kok. Say that I’m pretty ugly," sambungnya

Pendekatan personal memang menjadi kekuatan Sky Sucahyo dalam bermusik.

Maka pemilihan Pretty Ugly sebagai single pengantar menuju album debut Foreign Language adalah keputusan yang sudah dipertimbangkan.

"Album ini akan menjadi kompilasi semua uncertainties yang gue rasakan selama beberapa tahun terakhir; termasuk tentang cinta, karir, dan tentunya diri sendiri. Harapannya, perasaan dari lagu-lagu ini dapat relate dan memberikan sense of peace ke orang lain, karena kita semua sebenarnya sedang menjalani hidup untuk pertama kalinya," jelasnya.

