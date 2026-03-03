Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Skye Newman Tunjukkan Keberanian Lewat Lagu Baru

Selasa, 03 Maret 2026 – 13:13 WIB
Skye Newman Tunjukkan Keberanian Lewat Lagu Baru - JPNN.COM
Skye Newman. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, LONDON - Penyanyi sekaligus pencipta lagu asal London Selatan, Skye Newman, menyuguhkan karya terbaru yang berjudul Walk.

Walk merupakan sebuah lagu tajam dan penuh keberanian yang menangkap sisi paling jujur dan tanpa filter darinya.

Lagu tersebut berkembang sebagai konfrontasi lirik yang mendokumentasikan momen yang dapat dirasakan oleh setiap pendengar, saat kesabaran habis dan insting bertahan hidup mengambil alih.

Penampilan Skye tetap terkontrol namun tajam, menggabungkan kejernihan emosional dengan humor gelap. Ini adalah lagu tentang mengenali kerusakan emosional apa adanya dan memilih untuk menjauh daripada menyerapnya.

Dia menulis lagu Walk bersama kolaborator lama Boo dan Luis Navidad, dan menandai kolaborasi pertama dengan Chrissi.

Walk melanjutkan reputasi Skye dalam mengubah pengalaman hidup menjadi penulisan lagu yang tajam. Produksinya tetap terkendali, membiarkan lirik membawa beban dan tidak memberi ruang bagi narasi untuk melunak.

"Walk adalah tentang mengambil kembali kekuasaanmu ketika sebuah hubungan tidak lagi bermanfaat bagimu, mengenakan sepatu hak tinggi, dan pergi," ungkap Skye Newman.

Peluncuran Walk terjadi setelah Skye Newman menyelesaikan tur singkat di AS dengan tampil di New York City dan Los Angeles.

