Skylite Musicals 2026: Drama Musikal tentang Dilema Gen Z

jpnn.com, JAKARTA - Skylite Musicals 2026 kembali hadir sebagai panggung drama musikal tahunan yang diproduksi sepenuhnya oleh siswa-siswi SMA Labschool Kebayoran.

Pertunjukan ini digelar pada 25 Juli 2026 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, menghadirkan karya kolaboratif yang memadukan seni peran, musik, tari, serta tata artistik dalam sebuah pengalaman pertunjukan yang imersif.

Mengangkat tema tentang pencarian jati diri, persahabatan, dan pilihan-pilihan yang membentuk seseorang, Skylite Musicals 2026 mengikuti perjalanan seorang remaja yang mulai mempertanyakan arti penerimaan, hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, serta keberanian untuk tetap menjadi dirinya sendiri di tengah berbagai tekanan.

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Kisah tersebut menjadi refleksi atas dinamika yang banyak dialami remaja saat ini, ketika keinginan untuk diterima sering kali berbenturan dengan nilai-nilai yang mereka yakini.

Skylite Musicals 2026 menghadirkan pengalaman menonton yang memadukan cerita orisinal, lagu-lagu orisinal, koreografi, serta penampilan live orchestra. Seluruh proses kreatif, mulai dari penulisan naskah, komposisi musik, pembuatan koreografi, latihan, kostum, hingga properti, dirancang oleh siswa-siswi SMA Labschool Kebayoran.

Director Skylite Musicals 2026, Naomi Aisha Putri menjelaskan bahwa tema yang diangkat tahun ini dipilih karena sangat relevan dengan kehidupan remaja masa kini.

"Musikal ini mengangkat tema tentang pencarian jati diri, bagaimana seseorang berusaha menemukan tempatnya, tetapi dalam prosesnya justru dapat terjerumus ke dalam lingkungan atau pilihan yang membawa dampak negatif,” kata diaZ

Naomi menambahkan bahwa salah satu hal yang membedakan Skylite Musicals 2026 adalah konsep musikal yang semakin utuh.