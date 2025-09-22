Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Slank Hingga Bernadya Sukses Meriahkan Pensi Teras 2025 SMAN 3 Jakarta

Senin, 22 September 2025 – 09:19 WIB
Slank Hingga Bernadya Sukses Meriahkan Pensi Teras 2025 SMAN 3 Jakarta - JPNN.COM
Grup musik, Slank saat tampil dalam Pensi Teras 2025 SMAN 3 Jakarta di Balai Sarbini, Jakarta pada Sabtu (20/9). Foto: Dok. Pensi Teras

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Pensi Teras 2025 sukses digelar di Balai Sarbini, Jakarta pada Sabtu (20/9).

Ribuan siswa SMAN 3 Jakarta beserta guru, orang tua, hingga alumni larut dalam kemeriahan acara.

Pensi Teras 2025 jadi semarak karena menghadirkan tiga bintang tamu istimewa yakni Slank, Bernadya, Suka Suka Band.

Baca Juga:

Suka Suka Band membuka panggung dengan musik energik yang langsung membakar semangat penonton. Selanjutnya Bernadya membuat suasana makin syahdu lewat lagu-lagunya yang meneduhkan.

Puncaknya, Slank sukses mengguncang Pensi Teras lewat 15 lagu andalan yang dinyanyikan ribuan penonton dengan penuh antusias.

Vokalis Slank, Kaka mengaku salut dengan kerja keras para siswa panitia yang menyelenggarakan Pensi Teras tahun ini.

Baca Juga:

“Baru kali ini Slank diundang isi Pensi SMA 3. Sekarang sekolah-sekolah banyak berlomba bikin acara keren, dan SMA 3 ini luar biasa. Nilai plusnya, kita bisa lihat bagaimana adik-adik panitia kompak banget. Itu bikin Slank kagum," kata Kaka Slank.

Ketua Umum Teras 2025, Najwa mengatakan acara tersebut sebagai bukti kreativitas dan kekompakan siswa. Sementara itu, Ketua Teras Cup Syahril dan Ketua Teras Pensi Firgie menegaskan kesuksesan Pensi tidak lepas dari dukungan penuh guru, orang tua, hingga Ikatan Alumni Teladan (IKAT).

Rangkaian Pensi Teras 2025 sukses digelar di Balai Sarbini, Jakarta pada Sabtu (20/9).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pensi Teras 2025  Pensi Teras  Sman 3 Jakarta  Slank  Bernadya 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp