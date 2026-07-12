SMA YPPK Teruna Bakti Jayapura Tembus Nasional, Siap Buktikan Papua Mampu Bersaing

jpnn.com, JAYAPURA - SMA YPPK Teruna Bakti Jayapura berhasil meraih juara pertama pada babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Papua.

Kemenangan tersebut memastikan sekolah tersebut mewakili Provinsi Papua pada ajang LCC Empat Pilar MPR tingkat nasional di Jakarta.

Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, Grup C (SMA YPPK Teruna Bakti Jayapura) memperoleh nilai tertinggi, yakni 125 poin.

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Sementara itu, Grup A (SMAN 2 Jayapura) meraih 95 poin, dan Grup B (SMAN 1 Arso) memperoleh 90 poin.

Anies Mayangsari Muninggar selaku dewan juri menyampaikan hasil tersebut merupakan akumulasi nilai dari seluruh rangkaian babak final yang terdiri dari sesi Wawasan Empat Pilar MPR RI, sesi Tematik Empat Pilar MPR RI, dan sesi Rebutan.

"Dengan demikian, SMA YPPK Teruna Bakti Jayapura menjadi pemenang babak final LCC Empat Pilar MPR Tingkat Provinsi Papua. Selamat kepada para pemenang, dan bagi yang belum berhasil tetap semangat karena semua peserta adalah pemenang," ucap Anies di Gedung LPTQ Provinsi Papua, Sabtu (11/7).

Selain Anies, pada babak final ini juga menghadirkan dua juri daerah, yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua (UNIYAP) Najamuddin Gani, dan Dosen Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Cenderawasih (UNCEN) Petrus Irianto.

Kepala SMA YPPK Teruna Bakti Jayapura Cornelia Ragainaga mengungkapkan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses seleksi internal sekolah dan pendampingan intensif.