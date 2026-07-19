SMAN 3 Merauke Juara LCC Empat Pilar MPR 2026, Siap Wakili Papua Selatan ke Senayan

jpnn.com, MERAUKE - SMA Negeri 3 Merauke sukses memenangkan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 tingkat Provinsi Papua Selatan.

Meski dibalut persaingan sengit, babak final ini justru menjadi momentum pembuktian kuatnya rasa persatuan, sportivitas, dan kekompakan antargenerasi muda Papua Selatan.

Sebelumnya acara ini resmi dibuka oleh Plt. Sekretariat Jenderal MPR RI, Siti Fauziah yang didampingi jajarannya, yakni Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI, Dra Triyatni, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi, Adi Christianto Depparinding, Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Setjen MPR RI, Kartika Indriati Sekarsari.

Turut hadir juga Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Dr. Marteh Rummar, beserta tiga dewan juri daerah dari para akademisi, yaitu Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke, Dr. Julianto Jover Jotam Kalalo; Asisten Ahli Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke, Dr. Anton Johanis Silubun, dan Lektor Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke, Dr. Yuldiana Zesa Asis.

Dengan suasana yang begitu meriah dan antusias di Hotel Halogen, Kelapa Lima, Merauke, Papua Selatan, Sabtu (18/7), seluruh peserta yang hadir juga tampak serius belajar dengan kertas yang dipegang untuk dipahami sebelum bertanding.

Mereka adalah pelajar pilihan sebagai peserta perwakilan sembilan sekolah yang lolos dalam LCC Empat Pilar Tahun 2026 tingkat Kota/Kabupaten.

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Sembilan sekolah tersebut yakni SMA Negeri 1 Merauke, SMA Negeri 2 Merauke, SMA Negeri 3 Merauke, SMA Negeri 1 Kurik, MA Al-Munawwaroh, SMA Plus Muhammadiyah Merauke, SMA Negeri 1 Muting, SMA YPPK Yaades XXIII Merauke, SMA Yapis 1 Merauke SMA Negeri 1 Merauke, SMA Negeri 2 Merauke, SMA Negeri 3 Merauke, SMA Negeri 1 Kurik, MA Al-Munawwaroh, SMA Plus Muhammadiyah Merauke, SMA Negeri 1 Muting, SMA YPPK Yaades XXIII Merauke, dan SMA Yapis 1 Merauke.

Lebih rinci, Grup C, SMAN 2 Merauke memenangkan babak penyisihan 1 dengan perolehan 65 poin mengalahkan Grup B, SMAN YPPK Yohannes XXIII Merauke dengan perolehan 30 poin, dan mengalahkan Grup A, SMAN 1 Muting dengan perolehan 15 poin.