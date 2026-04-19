SMAN 3 Tangerang Selatan Sabet Juara Provinsi, Siap Bertarung di LCC Tingkat Nasional

Minggu, 19 April 2026 – 16:31 WIB

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - SMA Negeri 3 Tangerang keluar sebagai juara pertama dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Banten yang berlangsung di Hotel Harris, Sabtu (18/4).

Atas prestasi tersebut, SMA Negeri 3 Tangerang Selatan menjadi wakil Provinsi Banten dalam putaran final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat nasional di Jakarta.

Dalam babak final, SMA Negeri 3 Tangerang Selatan mengungguli dua finalis lainnya, yaitu SMA Negeri 1 Ciomas dan SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang.

Hasil akhir lomba, SMA Negeri 3 Tangerang Selatan memperoleh nilai 125.

Sebagai juara kedua, SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang dengan nilai 115.

Peringkat ketiga SMA Negeri 1 Ciomas memperoleh nilai 105.

Babak final LCC Empat Pilar MPR terdiri dari tiga sesi atau babak yaitu sesi pertama tentang wawasan Empat Pilar, sesi kedua tematik Empat Pilar MPR, dan sesi ketiga babak rebutan.

Persaingan ketiga sekolah dalam babak final cukup ketat. Perolehan suara masing-masing sekolah cukup tipis.