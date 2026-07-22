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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Smart #2 Dijadwalkan Melantai di Paris Motor Show 2026

Rabu, 22 Juli 2026 – 07:33 WIB
Smart #2 Dijadwalkan Melantai di Paris Motor Show 2026 - JPNN.COM
Smart Concept #2. Foto: smart

jpnn.com - Smart makin dekat meluncurkan mobil listrik mungil terbarunya. Pabrikan asal Jerman itu kini memasuki tahap akhir pengembangan Smart #2.

Setelah menjalani serangkaian pengujian intensif di berbagai negara, Smart #2 dijadwalkan akan dirilis di Paris Motor Show, Oktober mendatang.

Mobil dua pintu itu tengah diuji di jalan raya maupun fasilitas pengujian khusus sebelum diproduksi massal.

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Smart #2 tetap mempertahankan karakter khas Smart fortwo, dengan konfigurasi dua penumpang dan penggerak roda belakang.

Tata letak roda yang ditempatkan sedekat mungkin ke sudut bodi juga dipertahankan, demi memaksimalkan ruang kabin meski dimensi mobil tetap ringkas.

Tahap validasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lintasan pengujian, terowongan angin, ruang akustik, hingga pengujian di jalan umum.

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Mobil juga diuji menghadapi berbagai kondisi, seperti manuver menghindar, jalan basah, tingkat kebisingan dan getaran (NVH), benturan trotoar, serta simulasi melintasi lubang jalan.

Chief Technology Officer Smart Global, Yang Jun, mengatakan seluruh rangkaian pengujian tersebut bertujuan memastikan Smart #2 menawarkan standar keselamatan, stabilitas berkendara, dan kenyamanan kabin yang sesuai.

Setelah menjalani serangkaian pengujian intensif di berbagai negara, Smart #2 dijadwalkan akan dirilis di Paris Motor Show, Oktober mendatang.

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TAGS   Smart #2  Mobil listrik mungil  Smart Fortwo  otomotif  Paris Motor Show 

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