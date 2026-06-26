‘Smart Buy’ Ala Emas Now Bikin Investasi Logam Mulia Lebih Murah

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Marketing & Operasional Emas Now Alif Fauzan menyadari bahwa investasi emas sebagai aset safe haven terus meningkat.

Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan tersebut, Emas Now resmi meluncurkan inovasi terbaru bernama Emas Now Smart Buy.

Menurut Alif, program ini menjadi terobosan pertama di Indonesia yang menawarkan cara revolusioner bagi masyarakat untuk memiliki Logam Mulia (Antam, UBS, dan G24) dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan situs resmi produsen maupun toko ritel konvensional.

Berbeda dengan skema pembelian emas pada umumnya, Emas Now Smart Buy mengusung konsep platform unik yang menjual kembali (re-trade) stok Logam Mulia milik Emas Now yang sebelumnya telah dijual kembali oleh para investor.

“Jika biasanya jual-beli emas mengambil margin keuntungan yang besar dari pasar sekunder (buyback dan jual kembali), Emas Now Smart Buy mendobrak tradisi tersebut,” ujar Alif, Kamis (25/6).

Dia menegaskan dengan filosofi: Margin Lebih Rendah, Nilai Lebih Tinggi, dan Kepercayaan Pelanggan, Emas Now mengalokasikan langsung stok re-trade ini kepada pelanggan yang memenuhi syarat.

“Emas Now berkomitmen penuh untuk membuat kepemilikan emas menjadi lebih inklusif dan ramah di kantong,” jelas Alif.

Selain itu, Emas Now juga mengumumkan pencapaian besar lainnya (milestone), yaitu fasilitas gratis ongkos kirim (free shipping) ke seluruh wilayah Indonesia.