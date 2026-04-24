Smart Concept #2: Suksesor Fortwo yang Siap Debut Oktober Mendatang

Jumat, 24 April 2026 – 06:10 WIB

jpnn.com - Smart mencoba kembali ke akar yang dahulu membesarkan namanya: mobil kota mungil yang praktis dan ikonik.

Lewat sebuah konsep terbaru Concept #2, pabrikan memberi sinyal kuat bahwa penerus Fortwo siap dilahirkan dalam wujud lebih modern dan sepenuhnya listrik.

Konsep tersebut diperkenalkan dalam ajang “Change of Perspectives” di Beijing, sekaligus menjadi gambaran awal model produksi yang dijadwalkan meluncur pada akhir tahun ini.

Kehadirannya terasa seperti upaya Smart menghidupkan kembali identitas lamanya, tetapi dengan pendekatan desain dan teknologi kekinian.

Dari sisi tampilan, Concept #2 tetap setia pada format dua pintu khas Fortwo.

Proporsinya ringkas dengan kap depan sangat pendek dan roda besar di setiap sudut.

Garis bodinya bersih dan minimalis, dipadukan dengan lampu LED tajam yang memberi sentuhan futuristis.

Beberapa detail tampil cukup eksperimental, seperti pelek dengan penutup aerodinamis transparan, lampu DRL bertuliskan “#2”, hingga penggunaan tali kulit sebagai pengganti gagang pintu.