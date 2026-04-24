Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Smart Concept #2: Suksesor Fortwo yang Siap Debut Oktober Mendatang

Jumat, 24 April 2026 – 06:10 WIB
Smart Concept #2. Foto: smart

jpnn.com - Smart mencoba kembali ke akar yang dahulu membesarkan namanya: mobil kota mungil yang praktis dan ikonik.

Lewat sebuah konsep terbaru Concept #2, pabrikan memberi sinyal kuat bahwa penerus Fortwo siap dilahirkan dalam wujud lebih modern dan sepenuhnya listrik.

Konsep tersebut diperkenalkan dalam ajang “Change of Perspectives” di Beijing, sekaligus menjadi gambaran awal model produksi yang dijadwalkan meluncur pada akhir tahun ini.

Baca Juga:

Kehadirannya terasa seperti upaya Smart menghidupkan kembali identitas lamanya, tetapi dengan pendekatan desain dan teknologi kekinian.

Dari sisi tampilan, Concept #2 tetap setia pada format dua pintu khas Fortwo.

Proporsinya ringkas dengan kap depan sangat pendek dan roda besar di setiap sudut.

Baca Juga:

Garis bodinya bersih dan minimalis, dipadukan dengan lampu LED tajam yang memberi sentuhan futuristis.

Beberapa detail tampil cukup eksperimental, seperti pelek dengan penutup aerodinamis transparan, lampu DRL bertuliskan “#2”, hingga penggunaan tali kulit sebagai pengganti gagang pintu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Smart  Smart Fortwo  Smart Concept #2  Mobil listrik mungil 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp