Smart Dental Group Kini Hadir di Bintaro, Tersedia Kids Corner

jpnn.com, JAKARTA - Maraknya pembukaan klinik gigi di berbagai lokasi saat ini adalah fenomena yang didorong oleh beberapa faktor utama, mulai dari perubahan gaya hidup, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga model bisnis yang semakin inovatif.

Merawat gigi bukan lagi soal kesehatan saja, tetapi juga estetika dan gaya hidup.

“Pembukaan cabang ke-6 Smart Dental Group di Bintaro bukan sekadar langkah ekspansi, melainkan komitmen untuk makin dekat dengan masyarakat," kata Head of Marketing Smart Dental Group, Rachma Nadya, Rabu (10/9).

Berlokasi di Ruko Kebayoran Arcade 1, Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Sektor VII No. 2C, Pd. Jaya, Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, cabang baru itu menegaskan posisi Smart Dental Group sebagai klinik gigi modern dengan konsep “One Stop Dental Solution”.

“Kami ingin setiap pasien dapat menemukan seluruh kebutuhan perawatan gigi dalam satu tempat, didukung teknologi terkini serta tenaga profesional yang berpengalaman," ungkapnya.

Layanan yang disediakan meliputi comprehensive dental check up, orthodontic (seperti aligner), aesthetic (veneer dan crown), prosthodontic (implant dan bridge), perawatan saluran akar hingga perawatan bedah.

Tak hanya itu, Smart Dental Bintaro juga hadir untuk perawatan gigi anak dengan menghadirkan kids corner.

"Kami ingin menciptakan perawatan gigi anak menjadi lebih aman dan menyenangkan," ujar Head of Clinic Smart Dental Bintaro, drg. Adi Pranata.