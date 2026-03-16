SmartCare Warranty Dunlop Jadi Solusi Tenang Berkendara

jpnn.com, JAKARTA - PT Sumi Rubber Indonesia sebagai distributor ban Dunlop memberikan nilai tambah bagi konsumen ban melalui program purnajual SmartCare.

Program tersebut menawarkan sejumlah layanan khusus, termasuk SmartCare Warranty yang memungkinkan konsumen memperoleh penggantian ban baru apabila ditemukan kerusakan akibat pemakaian normal sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kehadiran SmartCare menjadi bagian dari strategi Dunlop dSmaralam memperkuat posisi Blue Response TG sebagai ban premium untuk berbagai jenis kendaraan, mulai dari mobil bermesin konvensional hingga kendaraan listrik.

Direktur Sales & Marketing PT Sumi Rubber Indonesia Tomohiro Senna menyebut ban tersebut merupakan pengembangan dari SP Sport LM705 yang diklaim menawarkan pengendalian lebih presisi, kenyamanan berkendara, serta usia pakai yang optimal.

Melalui SmartCare Warranty, konsumen mendapatkan perlindungan selama 12 bulan atau hingga 24.000 kilometer, tergantung mana yang tercapai lebih dahulu sejak tanggal pembelian.

Program ini berlaku khusus untuk ban Blue Response TG yang telah didaftarkan melalui situs resmi Dunlop dan menjalani perawatan berkala sesuai ketentuan.

"Kami telah memulai penjualan Blue Response TG sebagai ban Smart Premium Dunlop di pasar Indonesia sejak Februari tahun ini. Untuk memberikan rasa aman yang lebih bagi para pelanggan saat membeli dan menggunakan ban Smart Premium ini, kami meluncurkan program SmartCare khusus untuk pasar Indonesia," ujar Senna.

Dia menambahkan melalui program tersebut Dunlop tidak hanya menawarkan produk berkualitas tinggi, tetapi juga layanan purnajual yang mendukung pengalaman berkendara yang aman dan nyaman.