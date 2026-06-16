SmartDeck Jadi Nilai Jual Baru Volkswagen ID Buzz Icon Collection

Selasa, 16 Juni 2026 – 13:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Volkswagen Indonesia menghadirkan pembaruan pada mobil listrik ikoniknya, ID. Buzz Icon Collection, lewat fitur SmartDeck.

Fitur dirancang untuk menunjang kenyamanan perjalanan, terutama saat liburan sekolah dan road trip bersama keluarga.

SmartDeck berupa premium utility tray yang dipasang di bagian belakang kursi depan, sehingga mudah dijangkau penumpang baris kedua.

SmartDeck dapat digunakan untuk menyimpan berbagai barang, mulai dari smartphone, tablet, laptop, hingga makanan ringan dan minuman.

Tak sekadar menjadi tempat penyimpanan, SmartDeck juga dibekali 15W Fast Wireless Charging, sehingga perangkat dapat diisi daya tanpa kabel selama perjalanan.

Volkswagen turut menyematkan Secure Cup Holder untuk menjaga minuman tetap stabil saat mobil melaju.

Kehadiran fitur tersebut membuat aktivitas di dalam kabin menjadi lebih praktis.

Penumpang dapat menikmati hiburan melalui perangkat digital tanpa khawatir baterai cepat habis, sementara barang bawaan tetap tersusun rapi.